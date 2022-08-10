Правда ли, что в Таджикистане отчество заменяют матчеством

Исследуя заявление о том, что в некоторых странах Средней Азии матери пытаются дать детям свое имя в качестве второго, блогер удивился результатам.

В последнее время в некоторых СМИ появилась информация, будто в Таджикистане матери начинают давать детям свое имя в качестве отчества и называют его "матчеством".

Один из российских блогеров решил это проверить. И выяснил, что подобный факт имел место быть в соседнем с этой страной Кыргызстане. Местная гражданская активистка надумала внести изменения в документы о рождении своих трех детей. Второе имя у ее детей - Алтыновна и Алтынович (саму активистку зовут Алтын Капалова).

Однако в Таджикистане о таком нововведении и не помышляют. В стране царит полный патриархат, и вопросов о матчестве не возникает.

Но некоторые матери-одиночки, как стало известно, все-таки пытались заменить отчество детям, потому что имели претензии к их отцам-негодяям. Однако никакой практической реализации их желания не получили.

Что касается семейного кодекса Таджикистана, то в нем четко написано, что "каждое лицо при госрегистрации рождения имеет право на фамилию, имя, а также отчество".

Соответственно, матчество не признается и в документы не вносится.