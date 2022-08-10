Прилучного раскритиковали поклонники за выбор жены в социальных сетях
Известный актёр Павел Прилучный наслаждается отдыхом в компании своей молодой жены Зепюр Брутян. Поклонники не разделяют его восторгов по поводу новой избранницы.
Исполнитель роли главного персонажа сериала "Мажор" Павел Прилучный светится от счастья в компании своей молодой супруги, актрисы Зепюр Брутян. Не всем по душе выбор новой избранницы артиста.
Сочетавшиеся браком в середине мая Павел Прилучный и актриса Зепюр Брутян отдыхают на Мальдивах. Поклонники заметили, что с появлением новой пассии, актёр изменился. Он не активно делится подробностями личной жизни.
В настоящее время парочка влюблённых, пребывая на отдыхе, делится яркими кадрами. Знойное солнце, белоснежный пляж, пальмы - рай для романтического отдыха.
Прилучный подписал фото, которое разместил в соцсети, сделанное на пляже, с Брутян:
Занимался снорклингом (плавание под водой), видел пару акул, а поймал русалку!
Интернет-пользователи сети не согласились со словами знаменитости, отметив, что русалку он упустил, имея ввиду его экс-жену Агату Муцениеце, а сейчас поймал акулу.
Русалку вы отпустили, а поймали акулу.
Русалку ты упустил (мать твоих детей), улов в последнее время на водяных.
Эта новая рыба ненадолго, Павел с такими глупенькими дамами долго не выдерживает. Он уже с трудом раздражение скрывает.
Не все осудили новые отношения актёра. Некоторые фанаты отметили, что между актерами есть чувства, страсть и влечение, пожелав им только счастья.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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