Прилучного раскритиковали поклонники за выбор жены в социальных сетях

Известный актёр Павел Прилучный наслаждается отдыхом в компании своей молодой жены Зепюр Брутян. Поклонники не разделяют его восторгов по поводу новой избранницы.

Исполнитель роли главного персонажа сериала "Мажор" Павел Прилучный светится от счастья в компании своей молодой супруги, актрисы Зепюр Брутян. Не всем по душе выбор новой избранницы артиста.

Сочетавшиеся браком в середине мая Павел Прилучный и актриса Зепюр Брутян отдыхают на Мальдивах. Поклонники заметили, что с появлением новой пассии, актёр изменился. Он не активно делится подробностями личной жизни.

В настоящее время парочка влюблённых, пребывая на отдыхе, делится яркими кадрами. Знойное солнце, белоснежный пляж, пальмы - рай для романтического отдыха.

Прилучный подписал фото, которое разместил в соцсети, сделанное на пляже, с Брутян:

Занимался снорклингом (плавание под водой), видел пару акул, а поймал русалку!

Интернет-пользователи сети не согласились со словами знаменитости, отметив, что русалку он упустил, имея ввиду его экс-жену Агату Муцениеце, а сейчас поймал акулу.

Русалку вы отпустили, а поймали акулу.

Русалку ты упустил (мать твоих детей), улов в последнее время на водяных.

Эта новая рыба ненадолго, Павел с такими глупенькими дамами долго не выдерживает. Он уже с трудом раздражение скрывает.

Не все осудили новые отношения актёра. Некоторые фанаты отметили, что между актерами есть чувства, страсть и влечение, пожелав им только счастья.