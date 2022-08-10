Генри Киссинджер заявил о деградации европейских элит

Политик считает, что в мире реальная власть принадлежит тем людям, которых никогда и никуда не выбирали.

Бывший госсекретарь Америки Генри Киссинджер в интервью агентству Bloomberg заявил о некомпетентности политических лидеров Европы. По словам мэтра мировой политики, " у них нет ориентиров, понимания стоящих перед ними задач".

В частности, 98-летний американец подверг критике лидера Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца. Он считает, что они, в отличие от своих предшественников на этих постах, не знают, в чем заключается их миссия, и поставил в пример Макрону и Шольцу Шарля де Голля и Конрада Аденауэра..

Киссинджер не в первый раз затрагивает тнму деградации западных политических элит. Недавно в интервью USA Today мэтр усомнился в способности США к ведению самостоятельной политики. Он высказал сожаление, что США не хватает «выдающихся лидеров». - как, впрочем, и всему миру.

"Помните, как Клинтон продемонстрировал свои возможности игры на саксофоне? Для того, чтобы стать лидером сверхдержавы, надо было изобразить из себя мастера-саксофониста", - сказал Генри Киссинджер.

Он также рассказал СМИ о "правящем закулисье". По информации экс-госсекретаря, туда входят США и Евросоюз, которые контролируют огромные финансы. "А генсек ОНН Гутерриш недавно открыто заявил: львиной долей мирового богатства обладают лишь 26 человек. Это намного меньше, нежели депутатов в каком-либо европейском парламенте", - добавил политик.

Из интервью следует, что сейчас ведется дискуссия о способности США проводить самостоятельную политику. И ведут ее "тайные" элиты, которые никто никуда не выбирал. Самое время разумным людям в США задуматься, кто и как решает их судьбу.