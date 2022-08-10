Овсянникой предъявили обвинение по делу за фэйки о ВС РФ

Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова обвиняется по делу о распространении фэйков о российской армии.

10 августа адвокат Дмитрий Захватов сообщил, что Марине Овсянниковой предъявили официальные обвинения по уголовной статье о распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ из-за проведённого экс-сотрудницей Первого одиночного пикета на Софийской набережной в Москве.

Защитник Овсянниковой сообщил, что после проведения допроса и избрания следователем меры пресечения, эту ночь скандально известная журналистка проведёт в изоляторе временного содержания на Петровке.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


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