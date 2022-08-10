Рекордные суммы: самые большие переводы в 2022 году из России были отправлены в Грузию и Армению

Резкий рост объемов перечислений денег в Закавказье произошел весной, в основном это связывают с миграцией.

Пик переводов из России пришелся на апрель-май 2022-го года. Лидер по их получению - Грузия. Сюда россияне в марте перевели 27 млн долларов, а в мае - уже 313 млн. долларов. Но в июне поток немного снизился — до 231 млн. долларов.

А в общей сумме за первое полугодие года Грузия получила 1,78 млрд долларов переводов, что на 65% больше, чем за такой же период 2021 г.ода. Из них из России были отправлены свыше 749 млн долларов.

Немалые объемы средств из России были отправлены и в Армению. Если в марте перечисления были равны сумме в 115 млн. долларов, то в мае - уже 266 млн. То есть, они в 3,7 раза больше, чем за май 2021-го года.

За 5 месяцев года объем переводов в Армению составил 1 млрд 272 млн долларов, из них 679 млн долларов - из России.

В Узбекистан за полгода 2022-го года было отправлено 6,5 млрд. долларов, что на 96 процентов больше, чем в 2021-м году. Поступления из России при этом составили 3,1% от общей суммы трансферов ( более 199 млн. долларов).

Увеличились переводы и в Казахстан: более 372 млн. долларов за 5 месяцев, что на 58,4% больше, нежели за аналогичный период 2021-го. Свыше 40% от общей суммы отправлено из России (150 млн. долларов), что втрое больше прошлогоднего.