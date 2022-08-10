В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве 26-летней порноактрисы Анастасии Гришман
Девушку в собственной квартире зарезал ее же бойфренд. Обнаружили тело только спустя неделю после убийства. В полицию обратилась подурга убитой, она же указала на возможного подозреваемого.
Убитой оказалась блогерша, модель ОнлиФанс и порноактриса Анастасия Хамловская, известная своим поклонникам под ником Гришман.
10 августа подруга убитой пришла в полицию, чтобы сделать заявление. Она беспокоилась о Насте, которая не выходила на связь почти неделю.
По словам девушки, обратившейся в полицию, знакомый Анастасии Гришман в личной беседе сам признался в убийстве.
После чего действительно был найден труп ТикТок-блогерши в ванной с шестью ножевыми ранениями.
В убийстве подозревется молодой человек 24 лет, уроженец Омской области. Известно, что он был дважды судим: за кражу и за уклонение от призыва.
Дмитрий Чернышов уже задержан, он во всем признался. Убийца рассказал, что между ним и Гришман произошла ссора, после чего он зарезал ее в спальне, перенес оттуда в ванну и скрылся.
Как выяснилось, он был партнером по съемкам и бойфрендом убитой. Еще неделю после убийства Чернышов сам вел аккаунт Анастасии в соцсетях, чтобы никто не заметил ее исчезновения.
Анастасия очень хотела стать популярной, любым путем, о чем говорит одно ее очень откровенное признание:
«Хочу миллион подписчиков и чтобы вместо рекламы на улице висели баннеры с моей ж...й, а в церквях показывали бы со мной порно»
Однако не смотря на кучу поклонников (в ТикТоке у девушки было около 300 тыс подписчиков), Настя, по мнению близких друзей, чувствовала себя несчастным человеком.
Есть версия, что убитая сама стремилась к смерти. Это предположение вытекает из необычного анонимного поста, сделанного сегодня на странице Чернышова одной из его подруг:
«Да, это он ее убил, и он это признавал. Но поймите, тут все сложнее, это была не ссора, не шиза, это случилось, потому что Настя так хотела. А он согласился»
Опубликовано: Храмова Оксана
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