В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве 26-летней порноактрисы Анастасии Гришман

Девушку в собственной квартире зарезал ее же бойфренд. Обнаружили тело только спустя неделю после убийства. В полицию обратилась подурга убитой, она же указала на возможного подозреваемого.

Убитой оказалась блогерша, модель ОнлиФанс и порноактриса Анастасия Хамловская, известная своим поклонникам под ником Гришман.

10 августа подруга убитой пришла в полицию, чтобы сделать заявление. Она беспокоилась о Насте, которая не выходила на связь почти неделю.

По словам девушки, обратившейся в полицию, знакомый Анастасии Гришман в личной беседе сам признался в убийстве.

После чего действительно был найден труп ТикТок-блогерши в ванной с шестью ножевыми ранениями.

В убийстве подозревется молодой человек 24 лет, уроженец Омской области. Известно, что он был дважды судим: за кражу и за уклонение от призыва.

Дмитрий Чернышов уже задержан, он во всем признался. Убийца рассказал, что между ним и Гришман произошла ссора, после чего он зарезал ее в спальне, перенес оттуда в ванну и скрылся.

Как выяснилось, он был партнером по съемкам и бойфрендом убитой. Еще неделю после убийства Чернышов сам вел аккаунт Анастасии в соцсетях, чтобы никто не заметил ее исчезновения.

Анастасия очень хотела стать популярной, любым путем, о чем говорит одно ее очень откровенное признание:

«Хочу миллион подписчиков и чтобы вместо рекламы на улице висели баннеры с моей ж...й, а в церквях показывали бы со мной порно»

Однако не смотря на кучу поклонников (в ТикТоке у девушки было около 300 тыс подписчиков), Настя, по мнению близких друзей, чувствовала себя несчастным человеком.

Есть версия, что убитая сама стремилась к смерти. Это предположение вытекает из необычного анонимного поста, сделанного сегодня на странице Чернышова одной из его подруг: