Китай теряет свои позиции лидера мирового производства

У Китая есть все шансы в скором времени потерять свою позицию крупнейшей мировой фабрики. Достойную конкуренцию ему составляют Индия, Бангладеш и Вьетнам.

Многие корпорации пытаются снизить свою зависимость от Китая. Например, Apple собирается выпускать iPhone 14, iPhone Max и iPhone 14 Pro Max на индийских мощностях Foxconn.

Основатель телеграмм-канала «Толкователь» Павел Пряников говорит, что Китай не намерен отказываться от глобализации. Это подтверждают и отношения с Тайванем, против которого китайские власти ввели очень ограниченные санкции.

Китаю удалось добиться успехов в сборке электроники, благодаря менталитету людей, способности к монотонной работе.

В Индии общество не такое покорное, зато там создаются хорошие условия для фармацевтической промышленности и развития биотехнологий.

В вот Вьетнам вполне может занять место Китая. Там такое же авторитарное правление, к тому же рабочая сила значительно дешевле.

Вместе с тем Индия может стать основным торговым партнером России в Азии. Если товарооборот РФ и Китая в этом году вырос на 29%, то с Индией он увеличился в несколько раз. Индия активно покупает российские удобрения, уголь, нефть.

Основатель Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов обращает внимание на более выгодное положение Китая с точки зрения логистики. В Индию пути ведут через непредсказуемый Иран с плохими дорогами, а это уже определенный риск.

Кандидат политических наук, заместитель декана философского факультета ГАУГН Наталья Емельянова напоминает, что Китай является производственной площадкой товаров массового потребления и технологий.