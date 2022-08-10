Дом скопинского маньяка опять стал местом преступления

Виктор Мохов, известный общественности как "скопинский маньяк", подозревается в соучастии в преступлении. 2 августа в его доме убили человека.

Убийство случилось в доме Виктора Мохова во время драки. Пьяная компания состояла из пяти человек.

Один из собутыльников в ходе разборок ударил другого локтем в шею, пострадавший скончался на месте.

Заметая следы преступления, убийца спрятал труп во дворе заброшенного дома.

А помогал ему в этом деле Виктор Мохов, он же - известный "скопинский маньяк", который освободился из мест заключения в марте 2021 года.

Подозреваемый уже задержан и признался в преступлении. Мохова тоже арестовали на десять суток, поводом стало нарушение установленных в отношении него административных требований.

Скопинскому маньяку не разрешается выходить ночью из дома - такой запрет был наложен судом по окончании тюремного срока.

Кроме того Виктора Мохова могут осудить по статье "Укрывательство преступлений", если будет доказано его участие в сокрытии тела убитого 2 августа мужчины.

Виктор Мохов, скопинский маньяк, в 2000 году похитил двух несовершеннолетних девушек и держал их насильно в своем доме в сексуальном рабстве почти 4 года.