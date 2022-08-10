Жена экс-премьера Японии рассказала, как она «посетила» Венеру и встречалась в прошлой жизни с Томом Крузом

Она написала об этом в своей книге, уточнив, что летела на Красную планету в НЛО треугольной формы.

Есть немало "свидетелей" и "участников" визита на Землю внеземных существ. В списке людей, которые поделились своими впечатлениями после "общения" с ними и "посещениями" других планет оказалась и первая леди Японии.

В 2009-м жена новоизбранного тогда премьер-министра Японии Миюки Хатояма в своей книге «Странные вещи, с которыми я столкнулась» написала, что ее не только похищали инопланетяне - она с ними посетила Венеру на НЛО треугольной формы.

В книге Миюки Хатояма написала, что Венера — красивое и очень зеленое место. "Пока тело спало, думаю, что душа моя летела на НЛО треугольной формы, и отправилась на Венеру. Это очень красивое место, и очень зеленое", - написала женщина.

Сегодня Миюки Хатояма актриса на пенсии, стилист, дизайнер интерьеров, автор кулинарных книг. Ее необычные заявления на этом не закончились. Дама утверждала, будто встречалась с американским актером Томом Крузом в его предыдущем воплощении (когда он был японцем).

Она также поделилась предположением о возможной стрече с Крузом в этой жизни: " У меня есть мечта, я верю, что она сбудется, хочу снять фильм в Голливуде". И добавила, что главная роль, разумеется, будет отдана Тому Крузу, потому что он в прошлой жизни был японцем.

Когда Миюки поведала о приключениях бывшему мужу, тот заявил: это только сон. Однако женщина уверена, что новый муж Юкио на это отреагировал бы иначе.

Бывшая первая леди Японии известна своим эксцентричным поведением, она также рассказывала СМИ и о солнечных завтраках.

"Я ем солнце, — Миюки поднимала руки, будто пытаясь оторвать кусочкек от воображаемого солнца. - Это мне дает огромную энергию. Муж недавно тоже стал так делать".