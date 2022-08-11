В Лондоне арестован последний участник террористической группы «Битлз» ИГИЛ
Группа из четырех джихадистов подозревается в пытках и убийствах журналистов Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффа, а также гуманитарных работников Питера Кассига и Кайлы Мюллер.
По сообщениям британских СМИ, британец, обвиняемый в принадлежности к группе похитителей и убийц «Исламского государства» (ИГ), известной как «Битлз», был арестован в среду в Великобритании.
38- летний Айн Дэвис был арестован после приземления в аэропорту Лутон на северо-западе Лондона рейсом из Турции, где он только что отсидел семь с половиной лет в тюрьме за террористические акты, сообщили несколько британских СМИ, в том числе BBC.
Айн Дэвис обвиняется в членстве в ячейке похитителей и убийц ИГ, которые похитили десятки иностранцев в Сирии в период с 2012 по 2015 год. Заложники окрестили джихадистскую группу «Битлз» из-за их британского акцента. Столичная полиция, которая занимается расследованиями терроризма в Великобритании, заявила в своем заявлении, что они арестовали в аэропорту Лутона человека, который в настоящее время находится «под стражей в полиции», не назвав его имени.
Представитель министерства внутренних дел заявил, что гражданин Великобритании был депортирован из Турции в Великобританию, но «неуместно предоставлять дополнительную информацию, поскольку полицейские расследования продолжаются».
Четверо участников «Битлз» обвиняются в похищении не менее 27 журналистов и гуманитарных работников из США, Великобритании, Европы, Новой Зеландии, России и Японии.
Они также подозреваются в пытках и убийствах, в том числе путем обезглавливания, американских журналистов Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффа, а также гуманитарных работников Питера Кассига и Кайлы Мюллер.
ИГ опубликовало в социальных сетях пропагандистские видеоролики, демонстрирующие их казни. Двое из «Битлз»: Александра Котей (38) и Эль Шафи Эльшейх (34), бывшие граждане Великобритании, были арестованы в январе 2018 года курдским ополчением в Сирии и переданы силам США в Ираке перед отправкой в Великобританию.
В конце концов, в 2020 году они были экстрадированы в США, в Вирджинию, по обвинению в захвате заложников, заговоре с целью убийства американских граждан и поддержке иностранной террористической организации.
Александра Котей признала себя виновной в причастности к сентябрьским убийствам и в апреле была приговорена к пожизненному заключению. Эль Шафи Эльшейх был осужден по всем пунктам обвинения в апреле, приговор будет вынесен на следующей неделе. Четвертый палач «Битлз» Мохамед Эмвази был убит американским дроном в Сирии в 2015 году.
В 2014 году жена Айне Дэвис, Амаль Эль-Вахаби, стала первым человеком в Великобритании, осужденным за финансирование джихадистов ИГ за попытку отправить 20 000 евро ее мужу в Сирию.
Опубликовано: Тарас Медведев
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