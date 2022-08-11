Чтобы получить госпремию за Гамлета, легенде советского кино Смоктуновскому пришлось сыграть Ленина

Жизнь Героя Социалистического Труда, народного артиста СССР, сыгравшего десятки ролей в кино и театре, сама достойна сценария.

Один из самых интеллектуальных советских артистов в детстве слыл драчуном, плохо учился и после первой роли был изгнан из школьного драмкружка . Выйдя на сцену, Иннокентий забыл все слова и просто хохотал. Правда, так заразительно, что рассмешил и весь зал.

Будущая звезда советского кино и театра родился в 1925 году в томской деревне Татьяновка. Затем его родители перебрались в Томск, а в 1932-м - в Красноярск. Попав на спектакль в местный театр, мальчик понял, что "попал к себе домой".

И с тех пор старался не пропускать ни одной постановки. Если не было денег - подделывал билеты. В итоге сумел даже устроиться в театр на работу - его взяли статистом. Параллельно Иннокентий учился и на киномеханика.

А в 1943 - попал на фронт, прошел Курскую дугу, форсировал Днепр, освобождал Киев, попал в плен и бежал оттуда. Партизанил под Каменец-Подольском, и в мае 1944-го, после соединения партизанского отряда с действующей армией, стал командиром роты, дошел до Берлина.

Несмотря на то, чтобы Смоктуновский был награждаен 2-мя медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», а также «За взятие Берлина», после демобилизации он получил «минус 39» - это "печать о неблагонадежности, запрещающая проживать в крупнейших городах страны. Таким образом артисту "аукнулся" плен.

Смоктуновский вернулся в Красноярск, работал фельдшером, рабочим в порту. А потом за компанию с другом поступил в театр-студию Красноярского драмтеатра.

После этого работал на сценах разных театров - в Норильске, в Сталинграде, московском Театре-студии киноактера, ленинградском БДТ.

В конце пятидесятых Смоктуновский опять вернулся в Москву - сначала в Малый театр, потом во МХАТ. Шестидесятые для него стали десятилетием активных съемок в кинофильмах.

Одной из самых ярких стала роль принца Датского в фильме "Гамлет" режиссера Козинцева. Ради этой роли Смоктуновский отказался даже от «Андрея Рублева» Тарковского и «Войны и мира» Бондарчука.

Лента имела большой международный успех, и чиновники в СССР решили наградить Ленинскими премиями Козинцева и Смоктуновского.

Актеру при этом поставили условие - сыграть роль Ленина в фильме «На одной планете», что он был вынужден сделать.

Всего актер сыграл 90 ролей в кино и множество - на сцене театра. Он умер в 1994-м - после очередного инфаркта.