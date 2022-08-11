Клюет ли рыба в дождь: информация от профессиональных рыбаков

Есть такие рыбаки, которые отправляются на рыбалку исключительно в дождливую погоду. Но почему именно такую погоду предпочитают рыбаки.

Сразу стоит сказать о том, что клев напрямую зависит не только от погодных условий, но и от того, какое время года, а также на какую рыбу вы планируете рыбачить.

как правило, после того, как прошел дождь количество кислорода в воде увеличивается. А это довольно благоприятное условие в том случае если вы планируете уйти домой с уловом. Особенно важно, если дождь идет тогда, когда на улице жарко;

за счет того, что вода находится не в покое, пища начинает вымываться их природных слоев почвы, что приводит к тому, что рыба вынуждена искать пищу самостоятельно;

после того, как пройдет дождь, вода становится мутной, что приводит к тому, что частота клева может измениться.

Как правило, если надвигается непогода, атмосферное давление начинает снижаться, а это конечно меняет поведение рыб. В том случае если атмосферное давление сильно снизилось, то стоит сказать об отрицательном влиянии на поведения рыбы.

Для того чтобы она опять начала питаться так, как прежде, рыбе потребуется приспособиться.

При этом, как ни странно, рыба постоянно меняет глубину своего нахождения, что не мешает клеву, хотя давление также меняется. В том случае если атмосферное давление снижается или поднимается плавно, то рыба хорошо реагирует на это.

Иногда даже наступает тотальный жор, а это на руку любому рыб.

Влияет на рыбалку и ветер, и чем он сильнее, тем рыба больше на него реагирует. Особенно это касается того момента, когда ветер сильный и поднимает волну. Ведь заброшенная вами приманка начинает сильно качаться, а рыба не всегда может за ней уследить.

Если же вам повезло и ветер слабый, то это гарантирует хорошую рыбалку.

Влияет на поведение рыбы и то, в какое время года прошел дождь. Так, если это весна, то у рыбы постоянный жор, и она практически не обращает внимание на то, что происходит на улице.

В летний период времени, особенно если на улице стояла сильная жара, рыбы начинает клевать намного активнее. Но в случае если дождь идет долго, а на улице стоит пасмурная погода, то это отрицательно влияет на поведение рыбы.

Если будем рассматривать осень, то тут стоит сказать о том, что данный промежуток времени вообще не предсказуемый.

И независимо от того, насколько сильный будет идти дождь, рыба может изменить свое поведение. Не лучшее для осенней рыбалки время, когда на улице порывистый ветер.

А вот после стоит закидывать крючок, так как рыба начинает поедать все что угодно.