Владимир Рогов: армия России отражает все удары по Запорожской АЭС
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области заявил о систематических обстрелах Запорожской АЭС со стороны ВСУ.
В своём официальном Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации региона сообщил о непрекращающихся обстрелах Энергодара и Запорожской АЭС со стороны ВСУ.
"ВСУ наносят удары по мирному городу и Запорожской АЭС из тяжёлой артиллерии, РСЗО и БПЛА. Слава Богу ПВО отражает все атаки.",- сообщает чиновник.
Владимир Рогов поделился мнением о том, что своими действия украинская сторона пытается дискредитировать Россию на заседании Совета безопасности ООН.
Опубликовано: Максим Алексеев
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