Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области заявил о систематических обстрелах Запорожской АЭС со стороны ВСУ.

В своём официальном Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации региона сообщил о непрекращающихся обстрелах Энергодара и Запорожской АЭС со стороны ВСУ.

"ВСУ наносят удары по мирному городу и Запорожской АЭС из тяжёлой артиллерии, РСЗО и БПЛА. Слава Богу ПВО отражает все атаки.",- сообщает чиновник.

Владимир Рогов поделился мнением о том, что своими действия украинская сторона пытается дискредитировать Россию на заседании Совета безопасности ООН.