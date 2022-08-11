Владимир Рогов: армия России отражает все удары по Запорожской АЭС

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области заявил о систематических обстрелах Запорожской АЭС со стороны ВСУ.

В своём официальном Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации региона сообщил о непрекращающихся обстрелах Энергодара и Запорожской АЭС со стороны ВСУ. 

"ВСУ наносят удары по мирному городу и Запорожской АЭС из тяжёлой артиллерии, РСЗО и БПЛА. Слава Богу ПВО отражает все атаки.",- сообщает чиновник. 

Владимир Рогов поделился мнением о том, что своими действия украинская сторона пытается дискредитировать Россию на заседании Совета безопасности ООН. 

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 


Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 