Зачем в средневековой Англии хозяева приглашали гостя на семейное ложе
Кровать в те времена была настоящим предметом роскоши. Далеко не каждый мог позволить себе себе иметь отдельную комнату со спальным местом.
В Средние Века только в самых богатых домах Англии имелись отдельные постели - с балдахинами для тепла, матрасами для удобства, покрывалами. Короли путешествовали со своей кроватью, потому что в местах отдыха подобного ложе могло и не быть.
А простые люди довольствовались тюфяком на полу и своим плащом, чтобы согреться и отдохнуть.
В средневековом замке обычно большая спальня располагалась в зале. Днем там принимали просителей, пировали, а ночью - спали все обитатели дома. В собственной комнате могли позволить себе ночевать лорд и леди, но все равно они делили кровать со своими детьми, а порой и с важными гостями.
Простые работники - прачки или конюхи - ночевали там, где работали: в конюшне или сторожке. Никто даже не мечтал об уединении в своей комнате, да и само понятие комната было им незнакомо.
Постелью служил тюфяк, который был набит соломой либо конским волосом. перед сном его развязывали, а когда просыпались - сворачивали. На постоялом дворе путешественнику также могли предложить тюфяк с местом в общей комнате.
В простых семьях спать укладывались «по старшинству». У стены - старшие девушки, затем матушка и отец, а с другого края - братья.
Роскошью кровать перестала быть только в 18-19 веках.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Латвия признала Россию спонсором террора и просит ЕС не давать визы россиянам и белорусам
Российский уголь теперь под запретом в Евросоюзе, а Венгрии отключили нефть
Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели одного человека при взрывах в Новофёдоровке
Жозеп Боррель обвинил США в обстрелах Сектора Газа и назвал это позором
Офис Зеленского отказался от планов по контрнаступлению ВСУ на Херсон