Зачем в средневековой Англии хозяева приглашали гостя на семейное ложе

Кровать в те времена была настоящим предметом роскоши. Далеко не каждый мог позволить себе себе иметь отдельную комнату со спальным местом.

В Средние Века только в самых богатых домах Англии имелись отдельные постели - с балдахинами для тепла, матрасами для удобства, покрывалами. Короли путешествовали со своей кроватью, потому что в местах отдыха подобного ложе могло и не быть.

А простые люди довольствовались тюфяком на полу и своим плащом, чтобы согреться и отдохнуть.

В средневековом замке обычно большая спальня располагалась в зале. Днем там принимали просителей, пировали, а ночью - спали все обитатели дома. В собственной комнате могли позволить себе ночевать лорд и леди, но все равно они делили кровать со своими детьми, а порой и с важными гостями.

Простые работники - прачки или конюхи - ночевали там, где работали: в конюшне или сторожке. Никто даже не мечтал об уединении в своей комнате, да и само понятие комната было им незнакомо.

Постелью служил тюфяк, который был набит соломой либо конским волосом. перед сном его развязывали, а когда просыпались - сворачивали. На постоялом дворе путешественнику также могли предложить тюфяк с местом в общей комнате.

В простых семьях спать укладывались «по старшинству». У стены - старшие девушки, затем матушка и отец, а с другого края - братья.

Роскошью кровать перестала быть только в 18-19 веках.