Сейм Латвии объявил Россию страной — спонсором терроризма

Сейм Латвии принял заявление по признанию России государством, поддерживающим терроризм.

11 августа пресс-служба латвийского парламента заявила о принятии органом заявления, где Россия признается страной, спонсирующей терроризм.

Действия Российской Федерации по отношению к населению Украины признаются терроризмом.

Ранее сенат Конгресса США принял резолюцию, где призвал главу Госдепартамента Энтони Блинкена признать Россию государством — спонсором терроризма.

Блинкен сказал, что уже принятые санкции равносильны признанию РФ государством, поддерживающим терроризм. Однако Госдеп изучает вопрос добавления России в список террористических стран.

В резолюции в качестве актов терроризма называются события Второй чеченской войны, поддержка Россией сепаратистов ДНР, ЛНР, жестокость против мирного населения Донбасса в 2014 году, отравление Скрипалей.

Государству-террористу нельзя поставлять оружие, экспорт товаров двойного назначения строго контролируется, накладываются финансовые рестрикции.