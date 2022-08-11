Сейм Латвии объявил Россию страной — спонсором терроризма
Сейм Латвии принял заявление по признанию России государством, поддерживающим терроризм.
11 августа пресс-служба латвийского парламента заявила о принятии органом заявления, где Россия признается страной, спонсирующей терроризм.
Действия Российской Федерации по отношению к населению Украины признаются терроризмом.
Ранее сенат Конгресса США принял резолюцию, где призвал главу Госдепартамента Энтони Блинкена признать Россию государством — спонсором терроризма.
Блинкен сказал, что уже принятые санкции равносильны признанию РФ государством, поддерживающим терроризм. Однако Госдеп изучает вопрос добавления России в список террористических стран.
В резолюции в качестве актов терроризма называются события Второй чеченской войны, поддержка Россией сепаратистов ДНР, ЛНР, жестокость против мирного населения Донбасса в 2014 году, отравление Скрипалей.
Государству-террористу нельзя поставлять оружие, экспорт товаров двойного назначения строго контролируется, накладываются финансовые рестрикции.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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