МИД России прокомментировал идею запретить выдачу шенгенских виз россиянам
Министерство иностранных дел России ответило европейским политикам, которые хотят запретить выдачу шенгенских виз гражданам РФ.
Замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев 11 августа назвал идею по запрету выдачи шенгенских виз россиянам проявлением шовинизма.
Он сказал, что подобные заявления не останутся без внимания и их авторам придется отвечать.
Ранее Кабинет министров Германии начал обсуждение проекта по запрете шенгенских виз для россиян в рамках седьмого пакета санкций.
Сейм Латвии выпускал заявление о том, что странам Евросоюза необходимо перестать давать визы гражданам России и Беларуси.
Нечаев заявил, что из-за общего тренда отгораживаться от России железным занавесом ЕС разрушает создаваемое десятками лет единое гуманитарное пространство в Европе.
По его мнению, такие меры лишь осложнят тысячи связей между людьми и не встретят одобрения у европейцев.
Нечаев обратился к гражданам ЕС с призывом задуматься о том, стоит ли дальше продолжать поддерживать шовинистических политиков.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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