МИД России прокомментировал идею запретить выдачу шенгенских виз россиянам

Министерство иностранных дел России ответило европейским политикам, которые хотят запретить выдачу шенгенских виз гражданам РФ.

Замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев 11 августа назвал идею по запрету выдачи шенгенских виз россиянам проявлением шовинизма.

Он сказал, что подобные заявления не останутся без внимания и их авторам придется отвечать.

Ранее Кабинет министров Германии начал обсуждение проекта по запрете шенгенских виз для россиян в рамках седьмого пакета санкций.

Сейм Латвии выпускал заявление о том, что странам Евросоюза необходимо перестать давать визы гражданам России и Беларуси.

Нечаев заявил, что из-за общего тренда отгораживаться от России железным занавесом ЕС разрушает создаваемое десятками лет единое гуманитарное пространство в Европе.

По его мнению, такие меры лишь осложнят тысячи связей между людьми и не встретят одобрения у европейцев.

Нечаев обратился к гражданам ЕС с призывом задуматься о том, стоит ли дальше продолжать поддерживать шовинистических политиков.