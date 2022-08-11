Проект создания порта Беларуси на северо-западе РФ заработает до конца года

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко утверждает, что до конца года в России начнётся строительство первого белорусского порта.

В четверг днём белорусский премьер-министр Роман Головченко встретился с Александром Лукашенко, доложив ему о том, что до конца года на северо-западе России начнётся осуществление первого порта Беларуси в этой стране.

По словам Головченко, в будущем Минск сможет рассказать, где именно в России будет построен белорусский порт, однако до этого следует окончательно закрыть сделку с Москвой.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 


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