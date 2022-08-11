В Америке разбилась мать композитора Игоря Крутого
О продюсере и музыканте долгое время ничего не было слышно, а теперь выяснилось, что он переживает непростые времена.
Несколько последних месяцев композитор Игорь Крутой не давал о себе знать. А недавно просочились сведения, что продюсер переживает серьезные проблемы, сообщает Экспресс газета.
Престарелая мать музыканта, которая уже много лет живет в США, разбилась. 88-летняя женщина оступилась и сломала ногу в двух местах, у нее диагностировали открытый перелом.
Мать Крутого доставили в больницу, медики приняли решение об операции. Светлана Семеновна в настоящее время восстанавливается после сложного хирургического вмешательства, о выписке речь пока не идет.
"Ей лучше, она сильная. Мы верим, что она сумеет все перенести и начнет потихонечку ходить", - поделилась сестра композитора Алла.
Несмотря на внушительный возраст, мать Крутого ведет активный образ жизни. Она регулярно приезжает в Россию из Америки - например, никогда не пропускает фестиваль сына «Новая волна» в Сочи.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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