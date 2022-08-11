МИД Эстонии: въезд для граждан России будет закрыт

Урмас Рейнсалу сообщил, что его страна закроет границу для российских граждан с шенгенскими визами , выданными Эстонией.

Министр иностранных дел Эстонии заявил, что его страна закроет границу для граждан России с шенгенскими визами, выданными Таллином.

"Через неделю мы применим санкции в отношении граждан России с визами, выданными Эстонией. Это означает, что въехать в страну они не смогут", — заявил дипломат. 

В МИД Эстонии пояснили, что ограничения не будут распространяться на членов дипломатического представительства, лиц, занимающихся международными перевозками и имеющих право свободного перемещения в рамках законодательства ЕС.;

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 


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