МИД Эстонии: въезд для граждан России будет закрыт
Урмас Рейнсалу сообщил, что его страна закроет границу для российских граждан с шенгенскими визами , выданными Эстонией.
Министр иностранных дел Эстонии заявил, что его страна закроет границу для граждан России с шенгенскими визами, выданными Таллином.
"Через неделю мы применим санкции в отношении граждан России с визами, выданными Эстонией. Это означает, что въехать в страну они не смогут", — заявил дипломат.
В МИД Эстонии пояснили, что ограничения не будут распространяться на членов дипломатического представительства, лиц, занимающихся международными перевозками и имеющих право свободного перемещения в рамках законодательства ЕС.;
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Эстония закрывает границы для граждан России с шенгенскими визами
Печальная жизнь девочки-маугли Дины Саничар
Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели одного человека при взрывах в Новофёдоровке
Собчак рассказала, как «фильтруют» русских в аэропорту Грузии
Офис Зеленского отказался от планов по контрнаступлению ВСУ на Херсон