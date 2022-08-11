Лиз Трасс призвала Великобританию помешать Ирану получить ядерное оружие
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон обязан остановить создание ядерного оружия Ираном.
В четверг, 11 августа 2022 года, кандидат на пост премьер-министра Соединённого Королевства Лиз Трасс в своём интервью для англо-еврейского издания The Jewish Chronicle высказала своё мнение о возможности обладания Ираном собственным ядерным оружием.
Трасс утверждает, что наличие ядерного арсенала в Тегеране является недопустимым, поэтому считает, что Великобритания должна помешать Ирану создавать оружие массового уничтожения.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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