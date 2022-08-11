Зыков заявил, что «VK Видео» готово полностью заменить YouTube

Представитель «Цифровые платформы» Зыков заявил, что «VK Видео» готово полностью заменить YouTube в случае блокировки.

В четверг, 11 августа 2022 года, новостное агентство РИА, ссылаясь на слова директора по проектам организации «Цифровые платформы» Владимира Зыкова, заявили о том, что онлайн-каталог «VK Видео» может полноценно заменить видеохостинг YouTube.

Зыков отметил, что создатели платформы «VK Видео» проделали колоссальную работу, чтобы занять освободившуюся нишу на рынке видеохостингов в России в случае возможной блокировки YouTube.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


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