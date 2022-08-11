В Greenpeace Polska спрогнозировали дефицит газа в Польше в декабре
В Greenpeace Polska заявили, что Польша столкнётся с дефицитом природного газа на уровне сорока процентов в декабре.
В четверг, 11 августа 2022 года, официальный представитель reenpeace Polska Марек Юзефяк в интервью для польского веб-канала Onet Rano дал пессимистичный прогноз касательно запасов энергоресурсов в Польше.
Юзефяк утверждает, что несмотря на все заверения польского правительства, уже в декабре Польша столкнётся с сорокапроцентным уровнем дефицита сжиженного природного газа, в результате чего газ придётся закупать на бирже по ещё более высоким ценам в стране, чем сейчас.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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