В Greenpeace Polska спрогнозировали дефицит газа в Польше в декабре

В Greenpeace Polska заявили, что Польша столкнётся с дефицитом природного газа на уровне сорока процентов в декабре.

В четверг, 11 августа 2022 года, официальный представитель reenpeace Polska Марек Юзефяк в интервью для польского веб-канала Onet Rano дал пессимистичный прогноз касательно запасов энергоресурсов в Польше.

Юзефяк утверждает, что несмотря на все заверения польского правительства, уже в декабре Польша столкнётся с сорокапроцентным уровнем дефицита сжиженного природного газа, в результате чего газ придётся закупать на бирже по ещё более высоким ценам в стране, чем сейчас.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 