Госдеп США поддержал создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС
Госдеп США выступил в поддержку создания демилитаризованной зоны близ Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.
В четверг, 11 августа 2022 года, новостное агентство Reuters, ссылаясь на американского чиновника, сообщили о том, что Государственный департамент США осуждает безответственность киевского режима, которые ведут боевые действия на контролируемой Россией Запорожской АЭС.
Сотрудник ведомства уточнил, что Госдеп призывает Украины к созданию демилитаризованной зоны около Запорожской атомной электростанции, чтобы исключить риск ядерной катастрофы из-за неконтролируемых ракетных ударов ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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