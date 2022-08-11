Госдеп США поддержал создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС

Госдеп США выступил в поддержку создания демилитаризованной зоны близ Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

В четверг, 11 августа 2022 года, новостное агентство Reuters, ссылаясь на американского чиновника, сообщили о том, что Государственный департамент США осуждает безответственность киевского режима, которые ведут боевые действия на контролируемой Россией Запорожской АЭС.

Сотрудник ведомства уточнил, что Госдеп призывает Украины к созданию демилитаризованной зоны около Запорожской атомной электростанции, чтобы исключить риск ядерной катастрофы из-за неконтролируемых ракетных ударов ВСУ.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


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