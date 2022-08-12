Постпред РФ при ООН Небензя назвал пропагандистскими заявления Киева об атаках России на Запорожскую АЭС и Энергодар.

11 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе своего выступления на конференции ДНЯО в Нью-Йорке прокомментировал попытки Украины обвинить Россию в неоднократных ракетных обстрелах территории Запорожской атомной электростанции и города Энергодар.

Небензя предложил киевскому режиму воспользоваться логикой, чтобы понять, что российским военным, которые контролируют и обеспечивают безопасность ЗАЭС, нет смысла нападать на самих себя, поэтому дипломат убеждён в том, что подобные абсурдные заявления являются лишь частью пропаганды, которую с радость распространяют некоторые зарубежные СМИ.