Россия и Китай: как две страны оказались в одной связке против США

Политологи анализируют, что Кремль рассматривает коммунистический Китай как своего “более бедного родственника”, с которым они находятся в одной связке.

Автократические лидеры Китая и России, похоже, все больше забиваются в один и тот же угол. Российское вторжение в Украину сделало президента России Владимира Путина персоной нон грата во всей Европе и изолировало Кремль от западных столиц, правительства которых ввели ряд масштабных антироссийских санкций.

За несколько недель до того, как Россия начала свою войну, Путин и Си Цзиньпин встретились на саммите и объявили о партнерстве “без ограничений”.

Теперь, после лета нарастающей напряженности, их правительства заключены в более тесные объятия, выражая свою общую враждебность по отношению к американскому гегемону, который нависает над их собственными предполагаемыми сферами влияния.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков раскритиковал Вашингтон за скандальный визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. “Это не линия, направленная на поддержку свободы и демократии”, - сказал Песков. “Это чистая провокация. Необходимо называть такие шаги тем, чем они являются на самом деле”.

Однако некоторые аналитики начинают указывать на то, во что на самом деле превратились китайско-российские отношения.

Путин, возможно, одержим неоимперскими мечтами о месте России в Европе, но он руководит положением дел, которое неуклонно дает Пекину все больше рычагов воздействия на Москву.

Далекая от времен холодной войны, когда Кремль рассматривал коммунистический Китай как своего “более бедного родственника”, Россия — изолированная и ослабленная — неумолимо скатывается к роли “младшего партнера” азиатского гиганта.