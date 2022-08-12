Бывший канцлер ФРГ Шредер подал в суд на бундестаг

Экс-глава Германии Герхард Шрёдер подал в суд на бундестаг для восстановления особых привилегий.

Предшественник Ангелы Меркель на посту канцлера Германии Герхард Шрёдер обратился в суд для восстановления особых привилегий, которых он лишился в мае.

Решение о лишении привилегий принимал комитет бундестага по бюджету. Шрёдеру положены офисные помещения, как бывшему главе Германии.

Такие привилегии, как охрана и пенсия остались за ним. Причиной для лишения привилегий являлись увольнения сотрудников бюро Шольца после 24 февраля.

Однако многие считают, что эта мера связана с критикой Шольца за активное сотрудничество с Россией и работу в корпорациях из РФ после начала спецоперации.

Герхард Шрёдер и президент России Владимир Путин не раз называли друг друга друзьями. Из-за этого Шредера критикуют на Западе. Недавно он дал интервью, где сказал, что не будет извиняться за дружбу с Путиным.