Немецкий импорт из России увеличился в стоимостном выражении более чем на 50 процентов

Экспорт Германии в Россию значительно сократился в первой половине года в результате санкций, введенных из-за войны на Украине.

По данным Федерального статистического управления, экспорт товаров упал на 34,5% в годовом исчислении до 8,3 млрд евро.

Импорт из России увеличился в стоимостном выражении - в том числе из-за более высоких цен на энергоносители - на 51,3 процента до 22,6 миллиарда евро. Однако с точки зрения объема импорт упал на 24,0 процента.

Германия зависит от импорта энергии из-за рубежа. Цены на нефть и газ значительно выросли с начала войны на Украине. Россия в основном поставляет сырье и энергию.

По последним данным, за первые шесть месяцев Германия отгрузила за границу товаров на 763,9 млрд евро. Это на 13,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт увеличился на 26,5 процента до 729,6 миллиарда евро.