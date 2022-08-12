Немецкий импорт из России увеличился в стоимостном выражении более чем на 50 процентов
Экспорт Германии в Россию значительно сократился в первой половине года в результате санкций, введенных из-за войны на Украине.
По данным Федерального статистического управления, экспорт товаров упал на 34,5% в годовом исчислении до 8,3 млрд евро.
Импорт из России увеличился в стоимостном выражении - в том числе из-за более высоких цен на энергоносители - на 51,3 процента до 22,6 миллиарда евро. Однако с точки зрения объема импорт упал на 24,0 процента.
Германия зависит от импорта энергии из-за рубежа. Цены на нефть и газ значительно выросли с начала войны на Украине. Россия в основном поставляет сырье и энергию.
По последним данным, за первые шесть месяцев Германия отгрузила за границу товаров на 763,9 млрд евро. Это на 13,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт увеличился на 26,5 процента до 729,6 миллиарда евро.
Опубликовано: Тарас Медведев
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