Депутат Государственной Думы от «Единой России» Олег Морозов заявил, что Украине нужно выставить ультиматум, чтобы она прекратила атаки на ЗАЭС.

Депутат ГД от «Единой России» Олег Морозов 12 августа призвал руководство страны дать Украине сигнал, чтобы она закончила обстрелы Запорожской АЭС или РФ будет «бить» по центрам принятия решений.

Запорожская атомная электростанция находилась на берегу Днепра рядом с городом Энергодар.

ЗАЭС является самой большой АЭС в Европе по количеству блоков и мощности. Министерство иностранных дел России ранее заявило, что захват Вооруженными силами РФ станции ЗАЭС был оправданным.

По словам ведомства, Вооруженные силы РФ взяли под охрану объект, чтобы предотвратить утечки ядерных и веществ.

Российские власти в августе несколько раз обвиняли Украину в атаках на Запорожскую АЭС. Работа предприятия не была нарушена.