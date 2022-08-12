Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер подал иск в суд на бундестаг
Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер подал иск в суд на немецкий парламент, чтобы вернуть особые привилегии.
В пятницу, 12 августа 2022 года, немецкое информационное агентство «Дойче Прессе-Агентур» сообщило, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер принял решение о начале судебного процесса против бундестага, который в конце весны лишил экс-канцлера особых привилегий.
Отмечается, что в настоящее время у Шрёдера сохранились лишь такие особые привилегии, как пенсия и охрана, однако немецкий политик не доволен таким положением вещей и поэтому подал в суд на парламент Германии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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