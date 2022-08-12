Бундесвер вынужден свернуть свою миссию в Мали, после прибытия российских военных инструкторов

Германия приостанавливает миссию Бундесвера в Мали до дальнейшего уведомления, о этом сообщил представитель Минобороны в пятницу в Берлине.

В четверг президент Мали в телефонном разговоре поблагодарил президента России Путина за поставку по контракту многоцелевых Су-25 и вертолетов.

«Мы обсудили поддержку Российской Федерацией политического перехода Мали, и я высоко оценил качество нашего партнерства, основанного на уважении суверенитета Мали и чаяний его населения », — заявил президент Гойта в социальных сетях.

Местные СМИ сообщили также, что на Мали прибыло большое количество российских военных инструкторов. Напомним, что в мае Россия признала официально, что в Мали свою миссию выполняет ЧОП «Вагнера».