Бундесвер вынужден свернуть свою миссию в Мали, после прибытия российских военных инструкторов
Германия приостанавливает миссию Бундесвера в Мали до дальнейшего уведомления, о этом сообщил представитель Минобороны в пятницу в Берлине.
В четверг президент Мали в телефонном разговоре поблагодарил президента России Путина за поставку по контракту многоцелевых Су-25 и вертолетов.
«Мы обсудили поддержку Российской Федерацией политического перехода Мали, и я высоко оценил качество нашего партнерства, основанного на уважении суверенитета Мали и чаяний его населения », — заявил президент Гойта в социальных сетях.
Местные СМИ сообщили также, что на Мали прибыло большое количество российских военных инструкторов. Напомним, что в мае Россия признала официально, что в Мали свою миссию выполняет ЧОП «Вагнера».
Опубликовано: Тарас Медведев
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