Скончался автор хитов Агутина и Варум Герман Витке

Не стало автора песен известных исполнителей Леонида Агутина и Анжелики Варум Германа Витке. Печальную новость стала известна утром 12 августа.

Близкие люди покойного рассказали о смерти автора хитов Леонида Агутина, Анжелики Варум и многих других не менее известных артистов.

Родственники Германа Витке вспоминают, что в последнее время со здоровьем у него было худо.

Герман Юрьевич Витке - советский и российский поэт, автор песен, продюсер.

Причиной кончины деятеля музыкальной индустрии стал сердечный приступ. Ему было всего 53 года.

Витке известен как автор текстов огромного количества хитов, подсчитать которые является непростой задачей. Он писал для знаменитостей, имена которых знают все.

Среди них Филипп Киркоров, группа "Иванушки International", Богдан Титомир, Юлия Началова, Ирина Понаровская, Николай Басков.

Слова песен Германа Юрьевича "Делай как я", "Все в твоих руках" россияне знают наизусть. Витке входил в десятку лучших российских авторов песен.

Будущий поэт родился 7 сентября 1968 года в семье военных. Своими корнями Герман Юрьевич всегда гордился. Он рассказывал, что его предки прибыли в Россию из Германии во времена царствования Петра I.

Вот мой "четырежды" прадед – его тоже звали Герман Витке - немец из Баварии. Он возводил Кронштадт - крепость, которая, как известно, никогда и никому не покорялась. У нас вся семья по мужской линии состояла на службе у государства - были военными. Это пять поколений. Все - офицеры, защищали Россию.

Строить карьеру в отечественном шоу-бизнесе Витке стал, начиная с 1989 года.