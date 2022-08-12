Русский хит: Долина рассказала о том, что её раздражает ритм жизни в Европе

Отечественная исполнительница Лариса Долина заявила о том, что ей не нравится в Европе, в эфире радио "Русский хит".

Популярная в РФ певица Лариса Долина призналась, что далеко не всё ей нравится в Европе, Особенно не по душе знаменитости неторопливость людей. По этому поводу звезда сцены высказалась на радио "Русский хит".

Артистка поведала о том, что, наблюдая за европейцами, заметила, что те никогда и никуда не спешат, а такой ритм чужд известной личности.

Какая-то у них размеренная жизнь. Мне это противно абсолютно.

Артистка отметила, что на дух не переносит европейский уклад жизни, а неторопливость жителей Европы вызывает у неё ненависть.

Ранее сообщалось, что Народная артистка РФ встретилась с участниками спецоперации на Донбассе в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко.

Такой информацией поделилось Минобороны России.

Мне очень приятно быть в этой аудитории, видеть ваши улыбающиеся лица, хочу пожелать, чтобы все, что вы делаете, приносило пользу. Чтобы вы сами никогда не пожалели, что выбрали такую настоящую профессию. Страна гордится вами…

Долина представила военнослужащим свои хиты такие, как "Погода в доме", "Эй моряк, ты слишком долго плавал", "На танец".

После выступления звезда сцены пообщалась с военными, принесла им слова благодарности за то, что те делают, назвав героями.