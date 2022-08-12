Пекин открыл авиасообщение в Берлин впервые с начала пандемии
Регулярный рейс из Китая прибыл в столичный аэропорт ФРГ BER впервые с момента его открытия в конце октября 2020 года.
«Отныне Hainan Airlines впервые соединит BER с Поднебесной», — объявили в пресс-службе аэропорта в пятницу во второй половине дня.
До перерыва, вызванного пандемией, Hainan Airlines предлагала регулярные рейсы между Китаем и бывшим аэропортом Тегель в Берлине. Они были прекращены в марте 2020 года.
«Визовые требования и требования по защите от инфекций продолжают применяться для въезда в Китайскую Народную Республику», — сообщили аэропорту.
Обратный вылет в Китай запланирован в пятницу, но с промежуточной посадкой в связи с требованиями защиты от инфекций.
Опубликовано: Тарас Медведев
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