Пекин открыл авиасообщение в Берлин впервые с начала пандемии

Регулярный рейс из Китая прибыл в столичный аэропорт ФРГ BER впервые с момента его открытия в конце октября 2020 года.

«Отныне Hainan Airlines впервые соединит BER с Поднебесной», — объявили в пресс-службе аэропорта в пятницу во второй половине дня.

До перерыва, вызванного пандемией, Hainan Airlines предлагала регулярные рейсы между Китаем и бывшим аэропортом Тегель в Берлине. Они были прекращены в марте 2020 года.

«Визовые требования и требования по защите от инфекций продолжают применяться для въезда в Китайскую Народную Республику», — сообщили аэропорту.

Обратный вылет в Китай запланирован в пятницу, но с промежуточной посадкой в связи с требованиями защиты от инфекций.