В Нью-Йорке в сточных водах обнаружен вирус полиомиелита, начата вакцинация
В середине июля к северу от Манхэттена был зафиксирован случай полиомиелита. Распространение вируса будет локальным. Власти призывают жителей пройти вакцинацию.
«Вирус полиомиелита был обнаружен в сточных водах Нью-Йорка, предполагается, что вирус, вероятно, циркулирует локально», — предупредили представители городского здравоохранения в пятницу, 12 августа, призвав жителей пройти вакцинацию, если они еще этого не сделали.
«Обнаружение вируса полиомиелита в образцах сточных вод Нью-Йорка вызывает тревогу, но не удивляет», — заявила Мэри Бассет, официальный представитель здравоохранения штата.
В середине июля случай полиомиелита был зафиксирован в округе Рокленд, в нескольких десятках километров к северу от Манхэттена. Это был первый случай полиомиелита в стране почти за десять лет.
Опубликовано: Тарас Медведев
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