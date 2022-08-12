В Нью-Йорке в сточных водах обнаружен вирус полиомиелита, начата вакцинация

В середине июля к северу от Манхэттена был зафиксирован случай полиомиелита. Распространение вируса будет локальным. Власти призывают жителей пройти вакцинацию.

«Вирус полиомиелита был обнаружен в сточных водах Нью-Йорка, предполагается, что вирус, вероятно, циркулирует локально», — предупредили представители городского здравоохранения в пятницу, 12 августа, призвав жителей пройти вакцинацию, если они еще этого не сделали.

«Обнаружение вируса полиомиелита в образцах сточных вод Нью-Йорка вызывает тревогу, но не удивляет», — заявила Мэри Бассет, официальный представитель здравоохранения штата.

В середине июля случай полиомиелита был зафиксирован в округе Рокленд, в нескольких десятках километров к северу от Манхэттена. Это был первый случай полиомиелита в стране почти за десять лет.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 




 

 

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