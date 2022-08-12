12 августа - скорбная дата в истории России: 22 года назад затонула подводная лодка "Курск"

Версий об истиных причинах трагедии было выдвинуто много, но вся правда о произошедшем до сих пор остается под завесом тайны. Только сейчас начинают всплывать на поверхность некоторые любопытные факты.

Официально была принята версия гибели подлодки от взрыва собственной учебной торпеды.

Вадим Купченко, капитан 1 рагна в отставке, ветеран-подводник:

"Была выдвинута несуразная «официальная версия», что лодка погибла от собственной торпеды на перекиси водорода, так называемой толстушки, во что не верил и не верит ни один настоящий подводник, тем более торпедной специальности"

12 августа 2000 года страну облетело странное сообщение о том, что при необъяснимых обстоятельствах атомная подлодка Северного флота легла на дно.

"Почему сообщение о том, что субмарина легла на грунт, нельзя принимать всерьёз? Каждый подводник-профессионал знает, что атомные подлодки, в отличие от дизель-электрических, не могут ложиться на грунт!"

Правда о случившемся вряд ли когда-либо будет известна. Так считает Вадим Купченко. По его мнению, люди, которые хоть что-то знали, уже постепенно "уходят в мир иной".

Остаются лишь секретные документы, которые тщательно скрываются "за семью печатями" и которые наверняка смогли бы пролить свет на трагедию Курска.

Но и они вполне могли быть уже уничтожены, так же, как и сама подлодка.

"С самого начала я принимал активное участие в обсуждении различных версий гибели лодки. Меня, как бывшего торпедиста, сразу не устроила официальная версия. В течение всего времени, анализируя факты, появляющиеся в СМИ, не имея доступа к секретным документам, я пришёл к однозначному выводу: АПЛ «Курск» была потоплена торпедами с американской подлодки! Остаётся вопрос: одной или двумя? Все улики были в первом отсеке, но он почему-то уничтожен под выдуманным предлогом"

Зарубежные газеты писали в то время в один голос: тайну гибели "Курска" надо искать в первом отсеке. Но все улики были уничтожены до малейшего обломка.

После поднятия первого отсека со дна даже само место, откуда изъяли остатки, "перепахали глубинными бомбами".

При расследовании случившегося было рассмотрено 18 версий. В их числе была и "американская", однако на нее почти сразу наложили запрет, взамен же появилась нелепая идея о взрыве учебной торпеды "толстушки".

"Во многих публикациях тогда промелькнули высказывания, что эта идея была подсказана американцами, которые убивали двух зайцев: отводили подозрение от себя и добивались снятия с вооружения ВМФ торпеды 65—76А (калибр 650 мм), предназначенной для поражения авианосцев и не имеющей аналогов в мире. И они достигли этого с лёгкостью после гибели АПЛ «Курск» и утверждения официальной причины трагедии"

В 2004 г была опубликована книга, написанная генеральным прокурором РФ Владимиром Устиновым "Правда о "Курске".

Ее целью было, по мнению Вадима Купченко, "напустить еще больше туману об истинной причине трагедии". И в этом опусе снова обыгрывалась официальная версия.

В итоге правда так и не вышла наружу. За книгу же автор секретным указом получил звание Героя России.

22 мая этого года адмирал В. Попов сделал серьезное заявление о том, что АПЛ "Курск" затонула после столкновения с подлодкой США.

В. Купченко:

"Их было две, следивших за АПЛ «Курск»: «Толедо» и «Мемфис». Одна из них атаковала «Курск». Кто конкретно является из них «убийцей» «Курска», адмирал не называет, но это и не имеет значения. Они действовали в связке"

В районе учений в тот момент действительно присутствовали две названные американские АПЛ, но какая-либо причастность их к случившемуся тогда категорически отрицалась.

В. Купченко:

"А сегодня времена изменились и на уровне правительств, поэтому появилось «добро» на приоткрытие тайны"

Отсюда и громкое заявление адмирала Попова.

Утилизировать подлодку "Курск", между прочим, помогали США, которые заплатили за это 10 млн долларов.

Все было сделано в срочном порядке без проволочек, можно сказать, в спешке.

В. Купченко:

"Возникает вопрос: возможно, США заплатили и за подъём «Курска» 130 млн долларов, чтобы уничтожить все улики, а заодно и познакомиться с секретами нашей АПЛ?"

На фоне недавнего признания В. Попова все предыдущие, и без того не внушающие доверия версии о гибели "Курска", сегодня кажутся еще более нелепыми и неправдоподобными.

Что в итоге? Постоянно ускользающая истина по-прежнему "где-то рядом"...