Ароматный базилик: лучшие сорта и особенности выращивания любимой пряности
Базилик можно вырастить прямо сейчас, несмотря на близость конца дачного сезона. К осени еще запросто можно дождаться ароматного урожая.
Травка не только вкусная, нежная, пахучая, она еще и достойно выглядит в вазоне или грунте.
Зелень эта неприхотлива, соблюдая несколько простых правил агротехники, можно будет в скорости наслаждаться изумительной травкой.
Важно только вовремя делать полив и пересадку. Подкормки необязательны, но все же базилик любит, чтобы его баловали органикой.
Лучшие сорта
"Витаминчик фиолетовый"
При выращивании в открытом грунте высота базилика будет до 60 см. Вкус нежный, пряный, аромат ощущается даже на грядке без срезания листиков: достаточно прикоснуться к растению.
Сорт особенно хорош для сушки и заморозки.
"Бутербродный лист"
Отличается крупными листьями, хорошо подходит для бутербродов, салатов. Зелень богата витаминами, минеральными веществами.
Цвет травки насыщенный ярко-зеленый. В высоту растет до 40 см, размер листа достигает 12 см.
"Ереванский сапфир"
Взрослое растение будет весить примерно 300 г, особенно при выращивании в грунте. После высадки саженцы быстро формируют розетки.
Можно выращивать в горшочке, тогда базилик может продолжать расти дома осенью и дольше радовать пряными листиками.
"Ереванский изумруд"
Ароматный, вкусный, дает высокий урожай. Этим базиликом в паре с "сапфиром" можно украшать дачный участок.
Отличная добавка к горячему блюду или салату, можно использовать при консервации, сушить, замораживать.
Секреты выращивания
Для размножения базилика можно срезать веточку (лучше без соцветий) с кустика и поставить ее в воду. Подождать выпуска корней, ускорит дело укоренитель.
Земля под растением всегда должна быть чуть увлажненная. Важны своевременные поливы.
Для придания пышности кусту надо срезать его верх, это приведет к стимуляции роста боковых веточек.
Опубликовано: Храмова Оксана
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