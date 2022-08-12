Ароматный базилик: лучшие сорта и особенности выращивания любимой пряности

Базилик можно вырастить прямо сейчас, несмотря на близость конца дачного сезона. К осени еще запросто можно дождаться ароматного урожая.

Травка не только вкусная, нежная, пахучая, она еще и достойно выглядит в вазоне или грунте.

Зелень эта неприхотлива, соблюдая несколько простых правил агротехники, можно будет в скорости наслаждаться изумительной травкой.

Важно только вовремя делать полив и пересадку. Подкормки необязательны, но все же базилик любит, чтобы его баловали органикой.

Лучшие сорта

"Витаминчик фиолетовый"

При выращивании в открытом грунте высота базилика будет до 60 см. Вкус нежный, пряный, аромат ощущается даже на грядке без срезания листиков: достаточно прикоснуться к растению.

Сорт особенно хорош для сушки и заморозки.

"Бутербродный лист"

Отличается крупными листьями, хорошо подходит для бутербродов, салатов. Зелень богата витаминами, минеральными веществами.

Цвет травки насыщенный ярко-зеленый. В высоту растет до 40 см, размер листа достигает 12 см.

"Ереванский сапфир"

Взрослое растение будет весить примерно 300 г, особенно при выращивании в грунте. После высадки саженцы быстро формируют розетки.

Можно выращивать в горшочке, тогда базилик может продолжать расти дома осенью и дольше радовать пряными листиками.

"Ереванский изумруд"

Ароматный, вкусный, дает высокий урожай. Этим базиликом в паре с "сапфиром" можно украшать дачный участок.

Отличная добавка к горячему блюду или салату, можно использовать при консервации, сушить, замораживать.

Секреты выращивания

Для размножения базилика можно срезать веточку (лучше без соцветий) с кустика и поставить ее в воду. Подождать выпуска корней, ускорит дело укоренитель.

Земля под растением всегда должна быть чуть увлажненная. Важны своевременные поливы.

Для придания пышности кусту надо срезать его верх, это приведет к стимуляции роста боковых веточек.