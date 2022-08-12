Европа обещает новую ветку газопровода через 9 месяцев

Новый европейский газопровод может быть готов менее чем за год, поскольку континент стремится свести к минимуму свою зависимость от поставок из России в условиях усугубляющегося энергетического кризиса.

Министр энергетики и окружающей среды Испании сообщил местным СМИ, что участок газопровода из Испании во Францию может быть готов через девять месяцев и увеличить экспортные мощности на 20-30%.

В четверг канцлер Германии Олаф Шольц выразил поддержку новому трубопроводу, добавив, что он обсуждал его с лидерами Испании, Португалии и Франции, а также с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Тем временем премьер-министр Португалии Антониу Коста в четверг написал в Твиттере о своей поддержке.

Он сказал, что Германия может на 100% рассчитывать на приверженность Португалии строительству газопровода.

Европа сталкивается с самым тяжелым энергетическим кризисом за последние десятилетия.

Пиренейский полуостров может служить ключевым каналом для альтернативных поставок газа, поскольку здесь находится большая часть европейских мощностей по импорту сжиженного природного газа.

Олаф Шольц также заявил, что должны быть другие связи между Северной Африкой и Европой, которые помогут диверсифицировать энергетические поставки.