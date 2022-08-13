Садоводы рассказали, как сохранить луковицы гладиолусов до весенней посадки
Луковицы гладиолусов необходимо не только правильно выкопать, но и хранить их зимой в подходящих условиях, чтобы растение в следующем сезоне порадовало пышным цветением.
Луковицы нужно выкапывать, вне зависимости от погодных условий. Если их оставить в грунте, они наберут влаги и сгниют.
Луковичную часть необходимо аккуратно извлечь из земли, обрезать наземную часть, отсортировать и хорошо просушить.
Все луковицы обязательно обеззараживают. Хранить их нужно при температуре не выше +7 градусов и влажности воздуха до 75%.
На них не должны попадать солнечные лучи, а в помещении следует обеспечить качественную вентиляцию.
Под все эти требования идеально подходит подвал. Но хранить луковицы гладиолусов в одном помещении с урожаем овощей и фруктов нельзя. Плоды испаряют влагу, а это вредно для цветов.
Луковицы удобно раскладывать в деревянные ящики, засыпав их опилками или песком. Так они лучше всего сохраняют свежесть.
В городской квартире луковицы гладиолусов тоже можно сохранить. Если они будут находиться на балконе, нужно расставить ящики повыше от пола.
Можно оставить луковицы и в комнате, если температура воздуха в ней не превышает +20 градусов. Посадочный материал заворачивают в бумагу и складывают в пакеты из полиэтилена с вентиляционными отверстиями.
Можно оставить луковицы на зиму в холодильнике. В этом случае их также необходимо аккуратно обернуть бумагой.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Шольц запретил Путину посещать Германию до завершения спецоперации в Украине
Огородники рассказали, чем опасен паутинный клещ и как с ним бороться
Генеральный директор МАГАТЭ лично возглавит миссию на Запорожскую АЭС.
Фермеры назвали самые важные работ в саду и в огороде в августе
Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели одного человека при взрывах в Новофёдоровке