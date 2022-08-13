Садоводы рассказали, как сохранить луковицы гладиолусов до весенней посадки

Луковицы гладиолусов необходимо не только правильно выкопать, но и хранить их зимой в подходящих условиях, чтобы растение в следующем сезоне порадовало пышным цветением.

Луковицы нужно выкапывать, вне зависимости от погодных условий. Если их оставить в грунте, они наберут влаги и сгниют.

Луковичную часть необходимо аккуратно извлечь из земли, обрезать наземную часть, отсортировать и хорошо просушить.

Все луковицы обязательно обеззараживают. Хранить их нужно при температуре не выше +7 градусов и влажности воздуха до 75%.

На них не должны попадать солнечные лучи, а в помещении следует обеспечить качественную вентиляцию.

Под все эти требования идеально подходит подвал. Но хранить луковицы гладиолусов в одном помещении с урожаем овощей и фруктов нельзя. Плоды испаряют влагу, а это вредно для цветов.

Луковицы удобно раскладывать в деревянные ящики, засыпав их опилками или песком. Так они лучше всего сохраняют свежесть.

В городской квартире луковицы гладиолусов тоже можно сохранить. Если они будут находиться на балконе, нужно расставить ящики повыше от пола.

Можно оставить луковицы и в комнате, если температура воздуха в ней не превышает +20 градусов. Посадочный материал заворачивают в бумагу и складывают в пакеты из полиэтилена с вентиляционными отверстиями.

Можно оставить луковицы на зиму в холодильнике. В этом случае их также необходимо аккуратно обернуть бумагой.