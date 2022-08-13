Конгрессвумен Грин требует импичмента генпрокурора США Меррика Гарланда
Американский депутат-республиканец Марджори Тейлор Грин инициирует начало импичмента генпрокурора США Меррика Гарланда после обыска дома Трампа.
В субботу, 13 августа 2022 года, американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в своём Telegram-канале сообщила подписчикам о том, что считает недопустимым обыск в пентхаусе экс-президента США Дональда Трампа.
Ультраправый политик Грин утверждает, что ввиду случившегося приняла решение о начале процедуры импичмента генерального прокурора США Меррика Гарланда, которого депутат считает ответственным за незаконный обыск жилища Трампа во Флориде.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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