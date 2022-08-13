Огородники объяснили, как правильно прививать грушу в августе

Если правильно привить грушу в августе, можно получить качественный саженец, а иногда – спасти погибающее растение.

Плодовые деревья прививают по нескольким причинам. Это и размножение растений удачного сорта, и укрепление иммунитета дерева, и повышение его морозостойкости.

Август считается подходящим временем для такой процедуры, поскольку в это время дерево начинает постепенно готовиться к зиме.

Для начала необходимо обеспечить затенение места привоя, на него не должны попадать прямые солнечные лучи. Для сохранения сортовых качеств лучше прививать плодовое дерево на дикое.

Во время осенней обрезки делают заготовки из однолетних побегов. У них должна быть длина около 10 см и толщина примерно 5 см. Использовать нужно верхнюю и нижнюю части ветки.

Наиболее популярный способ прививки – почкой. Для этого делается надрез на подвое в виде буквы Т, боковая кора отгибается, в щиток вставляется почка. Сверху все это нужно обвязать лентой, но не закрывая почку.

Примерно через 2 недели почка должна начать расти, если прививка удалась. В ином случае она почернеет и засохнет.

Можно прививать грушу в расщеп. Для этого растения спиливают, а на пень прививают прошлогодние черенки.