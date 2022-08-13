Садоводы рассказали, как хранить луковицы тюльпанов зимой
Частота выкапывания луковицы тюльпанов зависит от их сорта. Если растение плохо цветет, значит, в этом году его луковицы нужно выкопать.
Лучше всего выкапывать луковицы через 14 дней после того, как тюльпаны отцветут. К этому времени листья должны лечь на землю и пожелтеть.
Это означает, что луковицы уже получили запас питательных веществ, которого им хватит на всю зиму. Выкапывать их нужно в сухую погоду.
Для хранения оставляют луковицы без внешних повреждений, среднего размера, крепкие и здоровые. Наземная часть должна усохнуть, после чего ее укорачивают до 5 см.
В течение 3-4 дней луковицы нужно просушить, убрать чешуйки, которые легко отделяются. Для хранения необходимо подготовить деревянные или пластиковые ящики с отверстиями для вентиляции.
В картонной коробке посадочный материал тюльпанов хранить нельзя. Луковицы раскладывают в один слой и пересыпают опилками.
Луковицы хранят при температуре 3-4 градуса и влажности до 70%. В помещении необходимо обеспечить хорошее проветривание и полностью исключить попадание солнечных лучей на посадочный материал.
Опубликовано: Светлана Репина
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