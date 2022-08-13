Садоводы рассказали, как хранить луковицы тюльпанов зимой

Частота выкапывания луковицы тюльпанов зависит от их сорта. Если растение плохо цветет, значит, в этом году его луковицы нужно выкопать.

Лучше всего выкапывать луковицы через 14 дней после того, как тюльпаны отцветут. К этому времени листья должны лечь на землю и пожелтеть.

Это означает, что луковицы уже получили запас питательных веществ, которого им хватит на всю зиму. Выкапывать их нужно в сухую погоду.

Для хранения оставляют луковицы без внешних повреждений, среднего размера, крепкие и здоровые. Наземная часть должна усохнуть, после чего ее укорачивают до 5 см.

В течение 3-4 дней луковицы нужно просушить, убрать чешуйки, которые легко отделяются. Для хранения необходимо подготовить деревянные или пластиковые ящики с отверстиями для вентиляции.

В картонной коробке посадочный материал тюльпанов хранить нельзя. Луковицы раскладывают в один слой и пересыпают опилками.

Луковицы хранят при температуре 3-4 градуса и влажности до 70%. В помещении необходимо обеспечить хорошее проветривание и полностью исключить попадание солнечных лучей на посадочный материал.