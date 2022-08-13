Нэнси Пелоси обосновала участие ее сына в поездке на Тайвань

Она заявила, что его роль была в сопровождении матери, но никаких деловых отношений во время поездки Пол-младший не имел.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обосновала участие в недавней "вечеринке" Конгресса на Тайвань и другие азиатские страны своего сына.

На пресс-конференции на Капитолийском холме журналисты спросили спикера о присутствии в поездке ее сына Пола Пелоси-младшего."Его роль заключалась в том, чтобы сопровождать меня", - сказала она. "Обычно мы [приглашаем] супругов, не все могли прийти, но я гордилась тем, что он был там".

Она подчеркнула, что ее сын не имел никаких деловых отношений во время поездки, которая охватывала несколько азиатских стран, включая Японию и Южную Корею.

Ее муж, Пол Пелоси-старший, не входил в состав делегации во время поездки. Адвокат 82-летнего калифорнийского бизнесмена на прошлой неделе предстал перед Верховным судом округа Напа, чтобы опровергнуть обвинение в вождении в нетрезвом виде, в котором его обвиняют.

В конце мая автомобиль Porsche, которым, как утверждается, управлял муж спикера, получил "серьезные повреждения при столкновении" во время ночной аварии в округе Напа. Полицейские утверждают, что нашли Пола Пелоси-старшего на водительском сиденье его поврежденной машины.

Ему предъявлены два обвинения в мелком правонарушении: вождение в нетрезвом виде, повлекшее травму, и вождение с содержанием алкоголя в крови 0,08%, повлекшее травму.

Дата, когда адвокат Пола Пелоси-старшего явился в суд, чтобы заявить о своей невиновности, примерно совпала с окончанием визита спикера на Тайвань. Неясно, является ли это причиной того, что муж спикера не сопровождал ее в поездке.

Республиканцы раскритиковали эту поездку, заявив Fox News Digital на прошлой неделе на Конференции консервативных политических действий в Техасе, что она только усилила напряженность в отношениях между США и Китаем.

В ходе визита коммунистический Китай, который в какой-то момент угрожал сбить самолет Пелоси, провел военные учения с боевыми стрельбами вблизи границы с Тайванем в качестве демонстрации силы.

"Я обеспокоен тем, что она создала международный инцидент с тем, что по сути является прощальным туром", - сказал представитель. Бен Клайн, штат Вирджиния, который добавил, что республиканцы "будут продолжать твердо стоять за Тайвань. Но мы сделаем это таким образом, чтобы не нагнетать напряженность и реально решать проблемы, стоящие перед этой частью мира".

Спикер выступил в защиту визита на Тайвань, который был одобрен более чем двумя десятками сенаторов Республиканской партии, как стоящий и показавший коммунистическому Китаю, что США не будут помыкать.