Ученые установили связь между химикатами на кухне и раком печени

Как выяснилось в результате исследования, они вызывают проблемы со здоровьем, включая задержки в развитии.

Исследователи из Университета Южной Калифорнии США обнаружили, что воздействие химических веществ, используемых в антипригарной посуде и стойкой косметике, связано с повышенным риском развития рака печени.

Ученые выдвинули теорию о том, что искусственные "вечные химикаты", также известные как PFAS, вредны для печени, основываясь на обширных исследованиях на животных и нескольких анализах с участием людей.

Но изучение риска развития рака у людей оказалось непростой задачей. Это сопряжено с уникальным набором проблем, поскольку многие факторы могут повлиять на общий риск, и было бы неэтично подвергать людей воздействию потенциальных канцерогенов.

Команда Keck получила доступ к образцам крови и тканей более чем 200 000 человек. И обнаружила в этой популяции 50 участников, у которых в конечном итоге развился рак печени, говорится в пресс-релизе Keck.

Анализ образцов крови, взятых до того, как у этих людей был диагностирован рак, показал относительно высокие уровни определенных химических веществ PFAS.

Существуют различные типы PFAS, или пер- и полифторалкильных веществ. ПФО и ПФОС - одни из самых старых и хорошо изученных видов. В этом конкретном исследовании ПФОС имел самую сильную связь с риском развития рака печени.

Исследователи обнаружили, что у людей, попавших в топ-10% случаев воздействия ПФОС, вероятность развития рака печени была в 41/2 раза выше по сравнению с людьми с самым низким уровнем ПФОС в крови. Чтобы доказать эту связь, исследовательская группа сравнила 50 человек, у которых развился рак печени, с аналогичной выборкой из 50 человек, у которых это заболевание не развилось.

Команда заявила, что возможно, что ПФОС нарушает нормальную функцию печени, что вызывает накопление жира, который может прогрессировать до неалкогольной жировой болезни печени, или НАЖБП. Необходимы дополнительные исследования, чтобы точно определить, как выглядит это нарушение и когда оно происходит.

В последние годы показатели НАЖБП во всем мире растут, и ожидается, что к 2030 году это заболевание затронет 30% всех взрослых в США, согласно исследованию 2018 года, опубликованному в журнале Hepatology. К тому времени, по прогнозам ученых, НАЖБП станет основной причиной для трансплантации печени, ранее сообщал Insider.