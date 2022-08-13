Мэр немецкого Шведта рассказал о трагедии для Национального парка долины Нижнего Одера, после мора рыбы в Польше

Мэр Шведта Аннекатрин Хоппе назвал гибель рыбы в Одере экологической катастрофой беспрецедентных масштабов.

В Национальном парке долины Нижнего Одера есть большие опасения, что последствия будут настолько огромными, что они будут длиться годами, сказал Хоппе в субботу в эфире rbb Inforadio.

«Для нас эта ситуация с отравлением, которая сейчас сложилась на Одере, является экологической катастрофой беспрецедентных масштабов», - отметил он, подчеркнув, что пострадают туризм, выпас скота и рыболовство.

В субботу в Шведт-на-Одере началась акция по сбору дохлой рыбы. Экстренные службы оснащены защитными костюмами, сообщил Хоппе в эфире информационного радио rbb. Можно предположить, что присутствуют вещества, опасные для здоровья человека.

Национальный парк долины Нижнего Одера недалеко от Шведта в Укермарке был основан более 25 лет назад и является единственным пойменным национальным парком Германии.

Район на немецко-польской границе имеет длину 50 километров и занимает площадь более 10 000 га. Он тянется вдоль западной окраины Одера от Хоэнзаатен на юге до Штаффельде на севере. Водоплавающие и другие перелетные птицы используют этот район как место отдыха.

По словам мэра, в пойме Одера проживало не менее 40 видов рыб. В результате катастрофы в конце июля пострадала не только рыба, но и моллюски и даже сине-зеленые водоросли.

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