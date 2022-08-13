Писателя Салмана Рушди, раненного накануне, подключили к ИВЛ
Салман Рушди, писатель индийского происхождения, который годами скрывался после того, как Иран призвал мусульман убить его из-за его произведений, получил ножевые ранения во время лекции в Нью-Йорке.
Его доставили на вертолете в больницу. После нескольких часов операции Рушди был на искусственной вентиляции легких и не мог говорить.
Эндрю Уайли, его книжный агент, сообщил, что Рушди, скорее всего, потеряет один глаз, нервы на его руке перерезаны, а печень повреждена.
75-летний Рушди должен был выступить перед сотнями зрителей в институте Chautauqua Institution на западе Нью-Йорка.
Неожиданно на сцену выскочил мужчина и бросился на писателя. Ошеломленные посетители помогли вырвать мужчину из рук Рушди, который упал на пол.
Сотрудник полиции штата Нью-Йорк, обеспечивающий безопасность мероприятия, задержал нападавшего. Полиция опознала подозреваемого как Хади Матара, 24-летнего мужчину из Фэрвью, штат Нью-Джерси, который купил пропуск на мероприятие.
Рушди, родившийся в мусульманской кашмирской семье в Бомбее, ныне Мумбаи, до переезда в Соединенное Королевство долгое время сталкивался с угрозами смерти за свой четвертый роман «Сатанинские стихи».
Некоторые мусульмане заявили, что книга содержит богохульные отрывки. После публикации в 1988 году он был запрещен во многих странах с большим мусульманским населением.
Несколько месяцев спустя аятолла Рухолла Хомейни, тогдашний верховный лидер Ирана, провозгласил фетву, или религиозный указ, призывающий мусульман убить писателя и всех, кто участвовал в публикации книги, за богохульство.
Рушди, назвавший свой роман «довольно мягким», скрывался почти десять лет. Хитоши Игараси, японский переводчик романа, был убит в 1991 году. В 1998 году иранское правительство заявило, что больше не будет поддерживать фетву, а Рушди в последние годы жил относительно открыто.
Опубликовано: Светлана Репина
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