С начала года стоимость доставки американской нефти в Европу выросла в 12 раз

По данным Bloomberg , доставка нефти из США в Европу сейчас стоит в 12 раз дороже, чем в начале года. Цены не были такими высокими в течение двух лет — с начала пандемии.

Цены выросли из-за того, что потоки российской нефти в основном перенаправлялись в Азию в течение нескольких месяцев.

Европейские покупатели в значительной степени отказались от российской нефти марки Urals и изо всех сил пытались заполнить пробелы в условиях жесткого рынка, а США выступили в роли крупного поставщика.

Согласно данным Балтийской биржи, ежедневная прибыль судов типа Aframax, следующих из Персидского залива США в Северную Европу, подскочила на этой неделе до 57 000 долларов.

Эти суда перевозят примерно 600 000 баррелей сырой нефти, и эта цена представляет собой двенадцатикратное увеличение с начала года.

Между тем Международное энергетическое агентство сообщает, что добыча нефти в России в этом году намного выше, чем ожидалось.

Росси удалось перенаправить баррели покупателям, которые не вводят санкции, таким как Индия и Китай, что помогло ей сохранить высокий уровень добычи.

Аналитики агентства говорят, что российский экспорт подстраивается под других покупателей без серьезных сбоев в производстве.