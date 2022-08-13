С начала года стоимость доставки американской нефти в Европу выросла в 12 раз
По данным Bloomberg , доставка нефти из США в Европу сейчас стоит в 12 раз дороже, чем в начале года. Цены не были такими высокими в течение двух лет — с начала пандемии.
Цены выросли из-за того, что потоки российской нефти в основном перенаправлялись в Азию в течение нескольких месяцев.
Европейские покупатели в значительной степени отказались от российской нефти марки Urals и изо всех сил пытались заполнить пробелы в условиях жесткого рынка, а США выступили в роли крупного поставщика.
Согласно данным Балтийской биржи, ежедневная прибыль судов типа Aframax, следующих из Персидского залива США в Северную Европу, подскочила на этой неделе до 57 000 долларов.
Эти суда перевозят примерно 600 000 баррелей сырой нефти, и эта цена представляет собой двенадцатикратное увеличение с начала года.
Между тем Международное энергетическое агентство сообщает, что добыча нефти в России в этом году намного выше, чем ожидалось.
Росси удалось перенаправить баррели покупателям, которые не вводят санкции, таким как Индия и Китай, что помогло ей сохранить высокий уровень добычи.
Аналитики агентства говорят, что российский экспорт подстраивается под других покупателей без серьезных сбоев в производстве.
Опубликовано: Светлана Репина
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