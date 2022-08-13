Где и когда Владимир Высоцкий выступил перед публикой в последний раз в жизни

Владимир Высоцкий давал концерт в 1980-м году незадолго до своей безвременной кончины: где и при каких обстоятельствах это происходило.

Последний концерт Владимир Семенович Высоцкий дал всего за восемь дней до своей смерти. Несмотря на то, что биография знаменитого певца, актера и поэта известна большинству его поклонников и даже людям далеким от культуры, об обстоятельствах, при которых проходило его последнее выступление известно не так уж и много.

Последний концерт, на котором известного деятеля культуры зрители могли увидеть живьем, состоялся в Калининграде 16 июля 1980-го года, но не в том Калининграде, который находится на Дальнем Востоке, а в небольшом городе в Подмосковье. Ныне этот населенный пункт носит название Королев.

Изначально организаторы концерта договорились о дате 27 июня во Дворце культуры имени Калинина, но уже тогда здоровье певца оставляло желать лучшего. Он неважно себя чувствовал, а потому было принято решение перенести выступление на 16 июля.

С местом тоже вышла накладка. В ДК имени Калинина с пятого июля начался ремонт звуковой аппаратуры, поэтому концерт перенесли во Дворец культуры имени Ленина.

За артистом отправились в Москву члены редколлегии устного журнала Виток на машине приятеля редакции. Им необходим был специальный пропуск для проезда в столицу, поскольку тогда вовсю шла подготовка к Олимпиаде.

Высоцкого и его администратора Валерия Янкловича забрали и доехали до Королева очень быстро, хотя Владимир Семенович на полпути настоял на том, чтобы вернуться, и пересесть на его машину. Начало концерта задержали из-за проходившего в то время собрания партхозактива.

Владимира Семеновича представили как поэта, что вызвало у публики некоторое недоумение, ведь он ассоциировался в массовом сознании как актер и поэт. Сам же он видел себя в первую очередь именно поэтом. Первой исполненной им песней стала На братских могилах не ставят крестов и вдовы на них не рыдают.

Потом произошел небольшой инцидент со зрителем, который, однако, быстро замяли, и в дальнейшем концерт пошел больше на манер творческого вечера. Высоцкий много рассказывал зрителям о своем детстве, юности, друзьях, а напоследок спел песню Я не люблю.

После этого он очень душевно попрощался со зрителями, и оставил запись в книге отзывов о том, что был очень рад выступить перед такой публикой. В тот же день Владимир Семенович договорился с представителями ЦУП на 24 июля о сеансе прямой связи с космонавтами, находящимися на орбите. К сожалению, этим планам уже не суждено было осуществиться, поскольку состояние здоровья певца и поэта ухудшалось с каждым днем.

После концерта Высоцкий вместе со своим администратором Янкловичем сел в собственный Мерседес и отправился в Болшево в Дом творчества кинематографистов.