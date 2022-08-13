С какими женщинами Владимира Высоцкого связывали личные отношения

В жизни Владимира Высоцкого, который был натурой страстной и увлекающейся, было много романов и много женщин, но кого из них он поистине любил.

Если бы не вневременная кончина сегодня Владимиру Высоцкому было бы восемьдесят четыре года, но его творчество пережило его на многие десятилетия. Его стихи, песни и фильмы с его участием остаются популярными даже среди современной молодежи.

О его культурном наследии сказано много, а вот тема личной жизни легендарного поэта, актера и барда окутана поволокой тайны. Известно, что Владимир Семенович официально был женат три раза.

Первый раз он вступил в брак в очень раннем возрасте. В 1956-м году он поступил на первый курс школы-студии МХАТ, и почти сразу же ему дали роль в спектакле Гостиница Астория. Там, в процессе репетиций он и познакомился со своей первой супругой Изольдой Жуковой, которая училась уже на третьем курсе того же учебного заведения.

Между молодыми людьми возникла симпатия, они стали встречаться, а уже через год поселились вместе. Изольда на тот момент была замужем, и ее муж всячески протестовал против развода. Спустя два года девушка закончила обучение и перебралась в Киев. Владимир навещал ее каждую неделю в течение двух лет.

25 апреля 1960-го года Изольда и Владимир оформили свои отношения. Торжества были достаточно пышными, приглашены были друзья и однокурсники. Но этот брак не просуществовал долго. В 1961-м году на съемках фильма 713-й просит посадку Владимир случайно встретился с Людмилой Абрамовой. Она училась на тот момент во ВГИКе. Высоцкому не хватило денег расплатиться в ресторане, и он попросил девушку одолжить ему недостающую сумму. Абрамова дала ему бабушкино кольцо, предложила оставить в качестве залога. На следующий день Владимир выкупил кольцо и вернул его хозяйке. Так начался их роман.

Вернулись Людмила и Владимир в Москву вместе, и сразу стали жить в ее квартире. У пары родилось двое сыновей Никита и Аркадий, а 25 июля 1965-го года они поженились. Людмила отказалась от актерской карьеры, и посвятила себя семье, о чем и мечтала.

В 1966-м году Высоцкий познакомился в театре на Таганке со своей коллегой Татьяной Иваненко, которая стала его музой, ей он посвящал стихи и песни. Их роман продлился двенадцать лет, а в 1972-м году Татьяна родила дочь Настю, которую бард не признал своей.

С третьей своей супругой Мариной Влади Владимир познакомился в 1967-м году, когда французская актриса приехала на спектакль в театр на Таганке. Изначально он не слишком впечатлил Марину, но Высоцкий был настойчив, и ему удалось покорить ее сердце своими трепетными ухаживаниями.

Они много вместе путешествовали по всему миру, и поженились 1 декабря 1970 года. Своей французской музе он посвящал огромное количество стихов и песен. Знатоки творчества Высоцкого уверены, что без Влади, мы лишились бы значительной части его творческого наследия.

Последней любовью Высоцкого стала Оксана Афанасьева. Она же была с ним в последние часы его жизни. Впоследствии Оксана вышла замуж за актера Леонида Ярмольника и сделала карьеру дизайнера по костюмам.