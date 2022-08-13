Ведущая-основательница Fox News Ума Пеммараджу умерла в возрасте 64 лет
Ума Пеммараджу, оригинальная ведущая Fox News и первая индийско-американская журналистка, скончалась. Ей было 64 года.
"Мы глубоко опечалены смертью Умы Пеммараджу, которая была одной из ведущих-основателей канала FOX News и была в эфире в день нашего запуска", - заявила во вторник генеральный директор FOX News Media Сюзанна Скотт.
Ума была невероятно талантливой журналисткой, а также теплым и милым человеком, известным своей добротой ко всем, с кем она работала.
Ее отец был ученым-исследователем, который специализировался на контроле над рождаемостью, и его попросили основать новый фонд демографических исследований, в то время как ее мать, домохозяйка, воспитала Уму и двух ее братьев как американцев с "индийскими культурными ценностями".
Ума окончила Университет Тринити со степенью в области политологии.
Опубликовано: Антон Райт
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