У латексной мини-юбки Джулии Фокс было больше вырезов, чем ткани

Джулия Фокс, возможно, только что вышла в своем самом смелом образе на сегодняшний день - и это о многом говорит для актрисы.

В четверг Фокс не удалось остаться инкогнито, выполняя поручения в Лос-Анджелесе, благодаря ее черной латексной мини-юбке, обнажающей ягодицы, и облегающему крохотному топу.

Демонстрируя больше кожи, чем что-либо еще, соответствующий комплект едва удерживался несколькими полосками ткани и двумя геометрическими серебряными застежками.